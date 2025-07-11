В Москве не будут запрещать электросамокатам ездить по тротуарам

Средства индивидуальной мобильности (СИМ) стали неотъемлемой частью транспортной системы Москвы. Однако, как пояснили в Дептрансе, запрет движения по тротуарам может привести к росту аварийности. Кроме того, водителей на двухколесных «гаджетах» станет сложнее контролировать.

В Дептрансе объяснили, почему приняли такое решение

О том, что в Москве не планируют вводить полный запрет на движение средств индивидуальной мобильности по тротуарам, представители столичного Дептранса сообщили нашим коллегам из РИА Новости. Такая инициатива ранее поступила от сенатора Артема Шейкина, предложившего ввести ограничения на оживленных улицах. Но в ведомстве посчитали, что такой подход может создать больше проблем, чем решить.

— Полный запрет приведет к выходу СИМ на проезжую часть, что увеличит риск ДТП с участием автомобилей всех типов — от компактных городских моделей до грузового транспорта, — пояснили в Департаменте транспорта.

Ежегодно жители совершают более 60 миллионов поездок на СИМ, причем 85% из них имеют конкретную транспортную цель — добраться до метро, работы или магазина. Для обеспечения безопасности город внедряет комплексные меры. Все пользователи арендных самокатов проходят верификацию через Mos ID — за 3,5 месяца было заблокировано 32 тысячи аккаунтов несовершеннолетних.

В 350 «медленных зонах» скорость электросамокатов автоматически ограничивается до 5-15 км/ч. И результат есть: количество тяжелых ДТП с участием СИМ сократилось на 25% по сравнению с прошлым годом. Отдельное внимание уделено курьерским службам. С этого года все велосипеды доставщиков оборудованы ограничителями скорости.

Как отмечают в ведомстве, новые виды транспорта помогают разгрузить дороги — треть пользователей самокатов заменяют ими поездки на личных автомобилях, такси или каршеринге.

Действующие ПДД разрешают велосипедистам двигаться по велодорожкам или правому краю проезжей части. Езда по тротуару считается нарушением приоритетности движения. Однако для электросамокатов, ставших массовым транспортом, сделано исключение — город выбрал путь адаптации инфраструктуры вместо жестких запретов.