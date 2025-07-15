Средний возраст автомобилей такси в России превысил 10 лет

В России увеличивается средний возраст автомобилей, используемых для перевозок пассажиров, что создает новые вызовы для отрасли. Федеральный закон о такси, действующий уже более двух лет, пока не получил должной поддержки в регионах, а новые требования к локализации могут только усугубить ситуацию.

Средний возраст автомобилей такси в ряде регионов России превышает 10 лет, а в некоторых — достигает 15-20 лет, сообщают «Известия». В Ивановской, Курской, Магаданской, Омской, Новосибирской, Рязанской, Свердловской областях, а также в Ямало-Ненецком автономном округе, Крыму, Карелии, Ингушетии и Хабаровском крае машины с «шашечками» в среднем эксплуатируются по 9-11 лет.

Более сложная ситуация складывается в Красноярском крае, Амурской, Запорожской, Херсонской, Еврейской автономной областях и Якутии, где возраст такси достигает 12-15 лет. Самые старые автопарки находятся в Забайкальском крае (17 лет), на Чукотке (19 лет) и в Бурятии (21 год). В то же время в Татарстане, Мордовии, Чувашии, Тамбовской, Томской, Калужской, Калининградской и других областях этот показатель составляет 6-8 лет.

Самые молодые машины, не старше пяти лет, используются на Алтае, в Москве, Санкт-Петербурге, Московской, Нижегородской, Пензенской, Ростовской областях и Башкирии. Примечательно, что в Нижегородской и Пензенской областях сроки эксплуатации снизились по сравнению с прошлым годом, тогда как в Москве, Санкт-Петербурге и ряде других регионов они, напротив, выросли.

Состав автопарков такси также разнообразен. Из почти 1,044 млн зарегистрированных машин 15,8% приходится на LADA, 14,9% — на Kia, 13,9% — на Hyundai. За ними следуют Volkswagen, Toyota, Renault, Skoda, Chery, Haval и Nissan.

Электромобили в такси пока редкость: лидерами по их использованию являются Нижегородская область (420 электрокаров), Санкт-Петербург (300) и Подмосковье (242). Однако в большинстве регионов они либо не используются вовсе, либо их число не превышает сотню. Причины — недостаток зарядных станций, сложные климатические условия и риск проблем при перепродаже таких машин.