Елабуга и Благовещенск ввели полный запрет на электросамокаты

Уже в двух российских городах — теперь не только в Благовещенске, но и в Елабуге — приняли жесткие меры в отношении электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности (СИМ). Их запретили из-за отсутствия подходящей инфраструктуры и стремления обеспечить безопасность жителей.

Как сообщает «Коммерсантъ», в Елабуге, расположенной в Татарстане, полностью запретили коммерческий прокат электросамокатов и других СИМ. Городские власти объясняют это отсутствием необходимых условий для безопасного использования таких устройств. В городе отсутствуют велодорожки, специальные полосы и соответствующая разметки, что делает передвижение самокатчиков по тротуарам опасным для пешеходов.

Руководитель исполнительного комитета Елабужского района Эльмира Ахмадеева подчеркнула, что самокаты являются угрозой как для пеших участников движения, так и для самих пользователей СИМ. Но запрет касается только прокатных сервисов — владельцы личных электросамокатов могут продолжать их использовать. Нарушители, организующие нелегальную аренду, столкнутся с серьезными последствиями — уже зафиксирован случай, когда самокаты одного предпринимателя были изъяты и отправлены на штрафстоянку.

В Благовещенске, столице Амурской области, пошли еще дальше: там ввели полный запрет на использование любых СИМ, включая личные электросамокаты, гироскутеры и моноколеса. Мэр города Олег Имамеев сообщил в своем Telegram-канале, что мера начала действовать 14 июля в соответствии с законом, принятым региональным заксобранием в конце июня.

По словам градоначальника, власти пытались наладить диалог с операторами проката, но эти попытки не увенчались успехом. Первоначально ограничения коснулись только центра города, что встретило большую поддержку у жителей, однако проблема переехала в другие районы, где самокатчики продолжали создавать аварийные ситуации. Жалобы на травмы пешеходов и беспорядок на улицах стали причиной такого радикального решения. Теперь за любое использование или размещение СИМ (даже личных) в Благовещенске предусмотрен штраф до 100 тысяч рублей.