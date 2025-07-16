В Москве за полгода снизилась аварийность с участием такси

Госавтоинспекция Москвы подвела итоги аварийности с участием такси за первые шесть месяцев 2025-го. Статистика показывает заметное улучшение ситуации на дорогах столицы.

Как сообщили в телеграм-канале столичного управления Госавтоинспекции, за январь-июнь 2025 число дорожно-транспортных происшествий с участием автомобилей такси сократилось на 5,5% по сравнению с аналогичным периодом 2024-го.

Всего за шесть месяцев в Москве зафиксировано 800 аварий с участием перевозчиков. В этих происшествиях погибли 13 человек, что на 35% меньше, чем в прошлом году. Количество пострадавших также снизилось — на 3,2%, составив 940 человек с травмами разной степени тяжести.

В Госавтоинспекции отмечают, что снижение аварийности связано с усилением контроля за соблюдением ПДД и перевозками. Водителям, которые занимаются таксомоторной деятельностью, напоминают о необходимости строго придерживаться скоростного режима, сохранять безопасное расстояние между автомобилями, а также почаще отдыхать, чтобы не превышат лимит рабочих часов.