Таксисты попросили Минфин снизить НДС в два раза

Общественный совет по развитию такси (ОСРТ) обратился в Министерство финансов с просьбой снизить НДС, аргументируя это тем, что отрасль рискует столкнуться с массовыми банкротствами, а также переходом многих перевозчиков в теневой сектор.

Как сообщают «Известия», представители сферы такси попросили Минфин и Минэкономразвития снизить НДС на 50% для компаний с годовой выручкой до 2 млрд рублей, если не менее 80% дохода формируют услуги такси. В их обращении подчеркивается, что сейчас отрасль переживает тяжелые времена: за три года автомобили подорожали в два раза, лизинговые ставки превышают 30% годовых, а доступ к кредитам для таксопарков практически отсутствует. Новый порядок начисления НДС стал дополнительным бременем, подрывающим финансовую устойчивость предприятий.

Председатель ОСРТ Ирина Зарипова пояснила, что структура расходов таксопарков не позволяет использовать вычеты по НДС. Часть налога тоже не вернуть, поскольку основные расходы — зарплата сотрудников, топливо, страхование, комиссии агрегаторов, а также сервисное обслуживание — не формирует «входной» НДС. В результате компании вынуждены перечислять в бюджет до 10% оборота, даже если работают в убыток, что делает невозможным выполнение обязательств по лизинговым и кредитным договорам.