В России предложили штрафовать граждан за отказ уступить место в автобусе

Инициатива касается создания специальных мест для льготных категорий граждан. Для контроля за соблюдением правил предлагается использовать камеры, установленные в транспорте, а также биометрические системы в метро.

Возможность наказания за невежливость в транспорте обсудят в Госдуме

Как сообщают «Вести.ru», инициатором выступил председатель партии «Коммунисты России» Сергей Малинкович. По его словам, в автобусах, троллейбусах и трамваях необходимо выделить специальные места для беременных женщин и пожилых людей.

Они будут обозначены ярким цветом или специальными знаками на стеклах, чтобы их было легко заметить. Того, кто займет такое сиденье и откажется его освободить, предлагается наказывать штрафом в размере 1000 рублей.

Партия планирует в ближайшее время направить предложение спикеру Госдумы Вячеславу Володину, чтобы обсудить инициативу в рамках законодательного процесса.