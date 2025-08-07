В России предложили штрафовать граждан за отказ уступить место в автобусе

Как сообщают «Вести.ru», инициатором выступил председатель партии «Коммунисты России» Сергей Малинкович. По его словам, в автобусах, троллейбусах и трамваях необходимо выделить специальные места для беременных женщин и пожилых людей.
Они будут обозначены ярким цветом или специальными знаками на стеклах, чтобы их было легко заметить. Того, кто займет такое сиденье и откажется его освободить, предлагается наказывать штрафом в размере 1000 рублей.
Партия планирует в ближайшее время направить предложение спикеру Госдумы Вячеславу Володину, чтобы обсудить инициативу в рамках законодательного процесса.