Российские таксопарки планируют избавиться от иномарок с пробегом

Отечественные таксопарки собираются массово распродавать подержанные иномарки весной следующего года. Причиной стал закон о локализации автомобилей, предназначенных для пассажирских перевозок в нашей стране.

С марта 2026-го перевозчики не смогут закупать машины с зарубежными шильдиками и перерегистрировать их собратьев с пробегом в реестре транспорта, если арендовать авто пожелает индивидуальный предприниматель, пишет газета «Известия».

Согласно данным Национального агентства промышленной информации (НАПИ), сегодня к работе в такси у нас допущено около 800 000 машин. Большая часть является иномарками, часто встречаются модели Geely, Haval и Belgee. С 2022-го по 2024-й разрешение оформили для 336 000 «железных коней», среди которых всего 15% приходилось на «Ладу» и еще два — на «Москвич».

Обычно машины, отработавшие в качестве такси, продают новым владельцам с существенной скидкой. Например, трехлетки теряют больше половины цены. Качество их обслуживания всегда под вопросом, не говоря уже об изрядных пробегах. Но особого выбора у таксопарков нет — придется избавляться от экземпляров из-за рубежа. В теории можно будет продолжать бизнес, не меняя машины, получившие разрешение на работу в качестве такси до 2026 года. Однако документ аннулируется при переоформлении на другого перевозчика, после чего новый получить уже не удастся.

Помимо всего прочего, в сфере пассажирских перевозок в России не смогут работать около 20 000 — 25 000 трехлетних лизинговых иномарок, если закон о локализации такси останется в своем нынешнем виде.

Ранее портал «АвтоВзгляд» сообщал, когда в стране опубликуют перечень автомобилей, разрешенных для такси.