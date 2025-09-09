Стало известно, когда власти РФ назовут модели машин, допущенных к работе в такси

Минпромторг занимается созданием нормативно-правовой базы, которая позволит обнародовать список конкретных автомобилей, соответствующих новым критериям для работы в извозе. Процесс идет в рамках подготовки к вступлению в силу законопроекта о локализации транспорта для пассажирских перевозок.

Перечень, содержащий сведения о конкретных марках и моделях транспортных средств, должен быть готов до начала следующего года. Согласно регламенту, дедлайн установлен до конца февраля 2026-го, сообщают «Известия», ссылаясь на представителей пресс-службы Минпромторга. Уточняется, что в перечне, кроме всего прочего, будет указываться и WMI — идентификационный код производителя.

Напомним, что закон, устанавливающий требования к уровню локализации автомобилей, которые разрешено закупать для такси, в конце весны подписал Президент России Владимир Путин. Нововведения вступают в силу с 1 марта 2026 года.

