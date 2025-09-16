Названа причина, по которой Россия рискует лишиться 200 000 таксистов

Закон о локализации такси должен вступить в силу в России весной следующего года, после чего в «извозчиках» сможет служить очень ограниченное количество марок и моделей автомобилей и исключительно из числа тех, что собираются в нашей стране. То есть список транспортных средств априори крайне ограничен, хотя еще и не утвержден окончательно.

Об этом сообщает «Коммерсант», ссылаясь на протокол заседания Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) по вопросам локализации машин для такси. Уточняется, что профессиональными перевозчиками и таксопарками на сегодняшний день задействовано около 340 000 единиц техники.

При этом, согласно подсчетам экспертов, в конце прошлого года в отрасли трудились более 700 000 машин, зарегистрированных на физических лиц. Более 70% такого транспорта россияне использовали для подработки. Но почти 79% этих автомобилей не соответствуют требованиям закона о локализации такси.

Но большей части самозанятых таксистов не удастся заменить свою «ласточку» на требуемые властями модели из-за чрезмерно высокой стоимости новинок отечественного производства, а также невозможности воспользоваться программами льготного автокредитования и лизинга, уверены представители Объединения самозанятых России.

Таксопарки будут вынуждены закупать новые автомобили с необходимым уровнем локализации или брать их в лизинг. А это может увеличить арендные ставки для шоферов и поспособствовать увеличению тарифов для пассажиров, отметили специалисты сервиса такси «Максим».

Ранее портал «АвтоВзгляд» писал, когда власти РФ назовут модели машин, допущенных к работе в такси.