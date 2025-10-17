Стало известно, сколько машин работает в такси с действующими разрешениями

Цифрами поделились эксперты Национального агентства промышленной информации (НАПИ). Согласно их исследованию, несмотря на успехи «Соляриса», наиболее востребованной маркой в сфере пассажирских перевозок остается LADA, откусившая 16,4% от общего пирога. Вторую и третью строчку заняли корейские бренды Kia и Hyundai — 14,9% и 13,4%.
Если говорить о категории автомобилей всех годов выпуска, то за счет доли 10,4% самой популярной моделью среди задействованных в такси является Hyundai Solaris. Благодаря 9,9% следом идет LADA Granta, а Kia Rio c 9-процентным кушем замыкает тройку лидеров.
В то же время аналитики обратили внимание, что среди свежих автомобилей, сошедших с конвейера в течение последних трех лет, в парке такси у нас доминируют та же LADA, Chery с 4,1% и Haval с 3,5%. В таком контексте впереди планеты всей Haval Jolion — 2,7% и LADA Vesta — 2,1%.
