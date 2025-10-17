Стало известно, сколько машин работает в такси с действующими разрешениями

К октябрю текущего года в отечественном таксопарке насчитывалось 799,4 тыс. легковых автомобилей с действующими разрешениями. Как бренд побеждает LADA, но чемпионом модельного рейтинга признан Hyundai Solaris.

Цифрами поделились эксперты Национального агентства промышленной информации (НАПИ). Согласно их исследованию, несмотря на успехи «Соляриса», наиболее востребованной маркой в сфере пассажирских перевозок остается LADA, откусившая 16,4% от общего пирога. Вторую и третью строчку заняли корейские бренды Kia и Hyundai — 14,9% и 13,4%.

Если говорить о категории автомобилей всех годов выпуска, то за счет доли 10,4% самой популярной моделью среди задействованных в такси является Hyundai Solaris. Благодаря 9,9% следом идет LADA Granta, а Kia Rio c 9-процентным кушем замыкает тройку лидеров.

В то же время аналитики обратили внимание, что среди свежих автомобилей, сошедших с конвейера в течение последних трех лет, в парке такси у нас доминируют та же LADA, Chery с 4,1% и Haval с 3,5%. В таком контексте впереди планеты всей Haval Jolion — 2,7% и LADA Vesta — 2,1%.

