650

До начала 2026 года таксопарки Москвы может пополнить LADA Iskra

Отечественную новинку собирают в Тольятти и Санкт-Петербурге

LADA Iskra имеет все шансы засветиться на столичных дорогах в роли такси уже в декабре 2025 года. Ожидается, что последняя модель АВТОВАЗа будет приезжать к пассажирам, предпочитающим эконом-сегмент.

Поделиться
Автор
Анатолий Белецкий

Изображение До начала 2026 года таксопарки Москвы может пополнить LADA Iskra

Об этом агентству городских новостей «Москва» рассказал представитель управления по корпоративным продажам АВТОВАЗа Елена Герман. По ее словам, сроки могут слегка сдвинуться, и тогда «Искра» с шашечками доберется до Первопрестольной в январе 2026-го. На сегодняшний день волжский автогигант уже запланировал поставки LADA Iskra в таксопарки «Яндекса».

Также стало известно, что первые 250 стретч-седанов LADA Aura уже успели распределить среди крупнейших таксопарков в городах-миллионниках. Два десятка «Аур» передали в Первопрестольную еще в середине октября, четырехдверка приезжает к тем, кто предпочитает пользоваться тарифами хотя бы на ступеньку выше самого бюджетного.

Напомним, LADA Iskra производят в кузовах седан и универсал, а также в виде Cross-версии «сарая». В моторную гамму входят «атмосферники», выдающие 90 и 106 л.с., в роли трансмиссии может выступать «механика» с пятью или шестью передачами либо вариатор.

Ранее портал «АвтоВзгляд» сообщал, когда первые «Искры» добрались до дилеров.

Подпишитесь на канал "Автовзгляд"

Теги

Комментарии (0)

Аватар пользователя - отсутствует