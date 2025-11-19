До начала 2026 года таксопарки Москвы может пополнить LADA Iskra

LADA Iskra имеет все шансы засветиться на столичных дорогах в роли такси уже в декабре 2025 года. Ожидается, что последняя модель АВТОВАЗа будет приезжать к пассажирам, предпочитающим эконом-сегмент.

Об этом агентству городских новостей «Москва» рассказал представитель управления по корпоративным продажам АВТОВАЗа Елена Герман. По ее словам, сроки могут слегка сдвинуться, и тогда «Искра» с шашечками доберется до Первопрестольной в январе 2026-го. На сегодняшний день волжский автогигант уже запланировал поставки LADA Iskra в таксопарки «Яндекса».

Также стало известно, что первые 250 стретч-седанов LADA Aura уже успели распределить среди крупнейших таксопарков в городах-миллионниках. Два десятка «Аур» передали в Первопрестольную еще в середине октября, четырехдверка приезжает к тем, кто предпочитает пользоваться тарифами хотя бы на ступеньку выше самого бюджетного.

Напомним, LADA Iskra производят в кузовах седан и универсал, а также в виде Cross-версии «сарая». В моторную гамму входят «атмосферники», выдающие 90 и 106 л.с., в роли трансмиссии может выступать «механика» с пятью или шестью передачами либо вариатор.

