Большинство таксопарков не собирается обновлять авто из-за закона о локализации

Две трети или 66% таксопарков в нашей стране решили не обновлять свои автомобили в следующем году, несмотря на требования закона о локализации в сфере пассажирских перевозок, вступающие в силу весной. Камней преткновения оказалось сразу несколько, включая дороговизну отечественных машин, низкую окупаемость и нежелание клиентов передвигаться на подобном транспорте.

Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на результаты опроса ассоциации «Национального совета такси» (НСТ). Прежде подвижной состав раз в несколько лет обновляли 39% респондентов, еще 26% делали это ежегодно.

Выяснилось, что 30% опрошенных подумывают об уходе с рынка, в то же время еще 40% сперва хотят дождаться публикации полного списка моделей, разрешенных для работы в такси, а уже потом строить планы. Оставшиеся 30% таксопарков собираются работать до окончания срока действия действующих договоров лизинга. Затем у автомобилей фактически сменится собственник, после чего их не удастся внести в реестр легковых такси, если не соблюдены критерии закона о локализации.

На сегодняшний день больше половины машин у 72% опрошенных перевозчиков не подходят под новые условия. В случае еще 10% «пролетает» от 30 до 50% автопарка, у 18% — тридцатка. По мнению 67% респондентов, на обновление автомобилей может уйти до 50 млн рублей. Для 23% планка может дойти до сотни, еще 10% вышли за ее пределы в своих прогнозах.

Ранее портал «АвтоВзгляд» сообщал, что в России презентовали «бюджетную» LADA Aura для такси.