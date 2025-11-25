60

Российским таксистам разрешат работать на нелокализованных машинах до 2033 года

Подразумеваются личные иномарки

На законопроект, позволяющий российским таксистам трудиться на личных автомобилях любого производства вплоть до 2033 года, подготовили положительный отзыв в правительстве. Там готовы поддержать инициативу, но с некоторыми замечаниями.

Поделиться
Автор
Анатолий Белецкий

Изображение Российским таксистам разрешат работать на нелокализованных машинах до 2033 года

Как сообщает «Интерфакс», согласно документу, таксисты смогут использовать собственные машины в обозначенные сроки в пределах устанавливаемой квоты, но без привязки к уровню локализации.

Ожидается, что ежегодно квоты для всех российских регионов будет определять Минтранс. Однако на сегодняшний день порядок процедуры и критерии не предусмотрены. Также в тексте законопроекта фигурируют формулировки неопределенного характера, нуждающиеся в уточнениях, отметили в кабмине.

В итоге таксисты получат возможность зарабатывать с помощью собственных иномарок, если владеют ими как минимум полгода и сидят за «баранкой» сами, не привлекая третьих лиц.

Ранее портал «АвтоВзгляд» рассказывал, что большинство таксопарков не собирается обновлять авто из-за закона о локализации.

Подпишитесь на канал "Автовзгляд"

Теги

Комментарии (0)

Аватар пользователя - отсутствует