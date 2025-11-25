Российским таксистам разрешат работать на нелокализованных машинах до 2033 года

На законопроект, позволяющий российским таксистам трудиться на личных автомобилях любого производства вплоть до 2033 года, подготовили положительный отзыв в правительстве. Там готовы поддержать инициативу, но с некоторыми замечаниями.

Как сообщает «Интерфакс», согласно документу, таксисты смогут использовать собственные машины в обозначенные сроки в пределах устанавливаемой квоты, но без привязки к уровню локализации.

Ожидается, что ежегодно квоты для всех российских регионов будет определять Минтранс. Однако на сегодняшний день порядок процедуры и критерии не предусмотрены. Также в тексте законопроекта фигурируют формулировки неопределенного характера, нуждающиеся в уточнениях, отметили в кабмине.

В итоге таксисты получат возможность зарабатывать с помощью собственных иномарок, если владеют ими как минимум полгода и сидят за «баранкой» сами, не привлекая третьих лиц.

