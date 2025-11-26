В России стартовали продажи автобусов Citymax 8

На отечественном рынке начались продажи городского низкопольного автобуса Citymax 8, разработанного ПАЗом. «Восьмерка» хороша своей эффективностью для перевозчиков и повышенным уровнем удобства для пассажиров, особое внимание производители уделили безопасности.

О старте реализации Citymax 8 объявила компания «Современные транспортные технологии». Салон способен вместить 32 пассажиров, посадочные места предусмотрены для 22. По ходу движения установлены 19 основных сидений и еще несколько откидных располагаются на накопительной площадке. В кабине рядом с водителем разместили дополнительное служебное место, подготовлена зона для детских колясок и инвалидных кресел.

За удобство на входе отвечают широкая двухстворчатая дверь и низкий уровень пола без ступеней, позволяющие сократить время на посадку и высадку пассажиров. Они могут с комфортом передвигаться внутри благодаря системе «чистый пол». За плавность хода отвечает регулируемая задняя пневматическая подвеска. В список оснащения могут входить автоинформатор с бегущей строкой, комплекс подсчета пассажиров, тахограф и кондиционер — конечный список зависит от конкретных пожеланий заказчика.

В движение Citymax 8 приводит дизельный 150-сильный мотор с тягой 420 Н·м. Что особенно важно в регионах с холодным климатом, фильтр тонкой очистки топлива получил функцию обогрева и датчик уровня воды. Жидкостную систему охлаждения силовой установки дополнили автоматическим догревателем на 30 кВт. С его помощью отопители и конвекторы в любую погоду обеспечивают в салоне нужную температуру.