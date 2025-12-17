Эксперт сравнил расходы на содержание личного ТС с тратами на такси и каршеринг

Сегодня каждый, наверное, российский автовладелец задумывается о том, не стоит ли ему пореже пользоваться собственной машиной, продлевая ей жизнь, и пересесть до лучших времен в такси или каршеринг. Эксперт портала «АвтоВзгляд» отвечает на этот вопрос, до копейки просчитав расходы на содержание личного автомобиля и траты на услуги перечисленных сервисов.

— Раньше спор «свое авто или каршеринг» упирался, — замечает директор по развитию онлайн-платформы финансирования автобизнеса Carcraft Борис Беленький, — в психологию: «мое — значит надежно». Однако в нынешнем году спор стал сугубо бухгалтерским: страхование, амортизация, парковки и обслуживание личного ТС «давят» так, что стоимость владения часто проигрывает стоимости пользования...

Эксперт делится своим сравнительным расчетом разных альтернатив на основе вероятных расходов в условиях, характерных для Москвы и для еще одного российского мегаполиса — Казани. За типичный городской пробег он предлагает взять 12 000 км/год (т.е. около 1000 км/мес. от дома до работы, по делам, пара поездок на выходных).

По замечанию Беленького, годовая стоимость владения личным автомобилем не может не учитывать амортизацию (потерю стоимости машины за год), ОСАГО, КАСКО (опционально), ремонты и ТО (включая затраты на расходники), налоги (без учета штрафов, поскольку их наличие зависит от поведения водителя), оплату парковок. Ну и, разумеется, топливо при среднем расходе 8 л/100 км для «стандартных» леговушек и SUV.

При этом цена АИ-95 (на середину декабря 2025го в Москве — около 67,77 руб./л, в Казани — 66,26 руб./л), что за годы выльется в столице в 65 000. Затраты на амортизацию принимаем консервативно за 12% (при рыночной цене авто в 2 млн — примерно 240 000 руб./год.). ОСАГО для Москвы может быть «широким коридором», но в массовом сценарии — в пределах 10 000 руб. КАСКО — еще около 60 000 руб. (хотя величина может заметно меняться). Итого сумма страхования — ориентировочно 70 000 руб. На расходники, ТО и мелкий ремонт, по ожиданиям эксперта, потребуется в среднем еще примерно 45 тыс. руб.

Фото: Thomas Banneyer/globallookpress.com

Резидентное разрешение на круглосуточную парковку в Москве стоит 3000 руб./год., в то время как тарифы платных парковок различаются от стандартного диапазона 40-80 руб./ч до динамического на отдельных улицах — 380-600 руб./ч. Эпизодически посещаемые платные парковки обойдутся еще примерно в 15 000-25 000 руб., т.е. в среднем 20 000 руб.

Итого затраты на собственный автомобиль в Москве (с учетом КАСКО) составят: 240 000 руб. (амортизация) + 70 000 (страховки) + 45 000 (ТО) + 65 000 (топливо) + 20 000 (парковки), в сумме — около 440 000 рублей в год. Это соответствует примерно 37 руб./км при пробеге 12 000 км/год.

— Если же оценивать расходы на каршеринг, то в первую очередь следует учесть перевод «км — минуты», — замечает эксперт. — В Первопрестольной средний «поминутный город» с учетом некоторого ожидания (и/или времени парковки) обойдется (в зависимости от класса ТС) в диапазоне от 8 руб./мин. до 50 руб./мин.

Средняя фактическая скорость в мегаполисе «с пробками» — 18-25 км/ч. Если взять 20 км/ч, то 12 000 км — это примерно 600 ч или 36 000 мин. движения. Если считать «массовый» тариф — около 10 руб./мин., то в год аренда обойдется в 360 000 руб., ожидание и парковка (около 10% времени примерно по 4-6 руб./мин.) — в 18 000, а небольшие доплаты (плюс платные зоны и страховой «франшизный риск») — в 10 000. Общая сумма составит около 388 тыс. руб./год.

Фото: Bocharov Denis/globallookpress.com

При выборе такси в Москве тариф «эконом» обойдется минимум в 189 руб., далее — до 13 руб./км и 13 руб./мин. Типовая поездка по столице, по оценке эксперта, составляет около 10 км или 25 мин. В среднем при таких ставках предстоит потратить никак не меньше 640 руб., а чтобы «наездить» 12 000 км, потребуется в сумме около 770 000 руб./год (без учета повышающих коэффициентов в часы пик и непогоду). Отсюда берется ощущение, что такси часто становится «роскошью по умолчанию», если ездить много...

Пример Москвы может восприниматься как не самый показательный, поэтому директор по развитию Carcraft предлагает отдельные расчеты на примере Казани. Так, топливо для личного автомобиля в этом городе за год, учитывая актуальные расценки, потянет примерно 64 000 руб. Парковка тут обычно дешевле московской (муниципальные тарифы могут насчитывать десятки рублей в час и выше в отдельных местах, но на отдельных площадках встречаются и по 100 руб./час).

Беленький берет годовые затраты на парковки за 10 000 руб. Амортизация «по-казански», как утверждает эксперт, зачастую «мягче» — примерно 10% от стоимости авто (т.е. около 200 000 руб.). Страхование и расходы на ТО он оценивает почти так же, как и для столицы: КАСКО — в 60 000, ОСАГО — в 8000, ТО — в 45 000. Средние расходы на личную машину в Казани (с КАСКО) за год составят почти 390 000 руб., делает вывод Беленький: амортизация — 200 000, страховки — 68 000, ТО — 45 000, топливо — 64 000, парковки — 10 000.

Что касается каршеринга в волжском мегаполисе, то его стоимость, как утверждает эксперт, по минутам «от» заметно выше типичного московского минимума и может начинаться примерно с 12-14 руб./мин. (в конкретный момент и по конкретным моделям). Если взять 13 руб./мин. движения при тех же 36 000 мин., это 468 000 руб. плюс ожидание (около 25 000 руб.). В сумме — 493 000 в год. Т. е. аренда автомобиля в Казани оказывается явно менее привлекательным вариантом, нежели в Москве.

Фото: Belkin Alexey/globallookpress.com

А вот пользоваться услугами такси, по наблюдениям директор по развитию Carcraft, выгоднее именно на берегах Волги. Если исходить из того, что «эконом» в Казани обходится как минимум в 99 руб., далее — до 12 руб./км и 7 руб./мин., то за поездку на 10 км или длительностью 25 минут придется выложить 348 руб., а за 12 000 км/год (1200 поездок по 10 км) — потребуется заплатить в общей сложности 418 000 руб. Эта сумма существенно меньше тех затрат, которые типичны для Москвы.

— В целом приведенные расчеты позволяют сделать основной вывод: каршеринг — это рациональная с финансовой точки зрения замена личному авто в мегаполисе. Но с учетом конкретных тарифов и затрат на платную парковку в разных городах, а также пробега степень привлекательности может существенно меняться.

Что касается такси, то оно не конкурент личной или арендованной машине, а сервис комфорта влетит в копеечку, если пользоваться им часто. Но если поездок мало (условно — пару раз в неделю), именно такси может оказаться идеальным вариантом, резюмирует эксперт.