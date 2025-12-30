Легальный рынок к 2030 году могут покинуть 500 тысяч российских таксистов

Закон о локализации такси, вступающий в силу в марте следующего года, вызвал недовольство участников рынка. Поэтому многие таксопарки и шоферы задумались о теневом бизнесе. Поначалу туда перейдет 200 тыс. водителей, а к 2030 году их количество может дойти до полумиллиона.

Об этом пишет «Коммерсантъ», ссылаясь на прогноз ассоциации «Опора России». По словам ее представителей, бизнесмены, занимающиеся пассажирскими перевозками в стране, рассчитывали на послабления со стороны властей, например, в виде отсрочки вступления в силу вышеупомянутого закона хотя бы на несколько лет. Поскольку такого не произошло, перевозчики могут переключиться на «серые» схемы работы, принимая заказы как минимум в мессенджерах.

Согласно информации Национального совета такси, в следующем году 66% таксопарков не собираются закупать свежие авто, несмотря на новые правила. Главной причиной подобных планов считается дороговизна моделей с нужным уровнем локализации, а также нежелание пассажиров передвигаться на подобном транспорте.

Ранее портал «АвтоВзгляд» сообщал, что Госдума приняла закон о квоте для самозанятых таксистов.