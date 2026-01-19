Доля китайских автомобилей в такси достигла 14% по итогам 2025 года

Страховщики опубликовали результаты любопытного исследования, в рамках которого аналитики изучили действующие полисы ОСАГО и составили перечень самых распространенных автомобилей такси в нашей стране. Так, лидерами стали «корейцы» Hyundai Solaris и Kia Rio — их суммарная доля оставалась в 2025 году на уровне около 40%.

Об этом говорится в исследовании компании «АльфаСтрахование», с результатами которого ознакомился портал «АвтоВзгляд». Что касается «китайцев», то они тоже постепенно завоевывают рынок — к концу года им принадлежало примерно 14% сегмента. Самые популярные «поднебесные» модели в такси — кроссовер Haval Jolion, а также седаны JAC J7 и Kaiyi E5. Кроме того, с шашечками ездит довольно много Geely и Chery.

Если же говорить о топ-10 самых распространенных автомобилей в такси в целом, абстрагируясь от национальной составляющей производителей, то на первом месте находится Hyundai Solaris — у него одного аж 21%. Несильно отстает «двоюродный брат» Kia Rio — 19%. А замыкает лидерскую тройку отечественная LADA Granta — 17%. В столице тольяттинский бюджетник встречается в такси нечасто, но в сервисах пассажирских перевозок в регионах машин этого семейства предостаточно.

На четвертом и пятом местах представители европейского автопрома — Volkswagen Polo и Renault Logan. У первого по итогам года 15-процентная доля, у второго — 10-процентная. Следом идет китайский Haval Jolion — 8%. LADA Vesta и Skoda Rapid, оказавшиеся на седьмой и восьмой строчках, имеют по 4%. А JAC J7 и Kaiyi E5, замыкающие первую десятку — по 3%.

— Корейские модели пока сохраняют лидирующие позиции, европейские, напротив, покидают рейтинг. В то же время китайские автомобили демонстрируют заметное усиление. Еще три года назад доля китайских машин в сегменте такси не превышала 1%. Сегодня четверть таксопарка — бренды китайского производства, — комментирует результаты исследования директор департамента обязательных видов страхования «АльфаСтрахование» Роман Лободин.

И добавляет, что в компании видят не только увеличение доли «поднебесных» машин, но изменение внутренней структуры сегмента. В российской продаже появляются новые модели и целые марки, которые довольно быстро завоевывают внимание водителей такси. И, по словам г-на Лободина, эта тенденция «полностью соответствует общему тренду расширения китайских брендов на отечественном автомобильном рынке.