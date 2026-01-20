Средняя цена поездки на такси в России впервые превысила 50 рублей за километр

В декабре минувшего года средняя стоимость поездки на такси в нашей стране впервые достигла отметки 50,16 рубля в расчете на один километр. В то же время в 54 российских регионах цифры оказались скромнее.

Как сообщает РИА «Новости», дороже всего услуги таксистов обходились жителям Салехарда, где за пресловутый километр пути приходилось платить по 245,4 рубля. Если говорить о среднем ценнике, то в топ из-за 170 рублей попал Ненецкий автономный округ. Следом с показателем в 154,7 «целковых» идет Ямало-Ненецкий, тройку лидеров со 125 «деревянными» замыкает Чукотка.

Доступнее всего пассажирские перевозки оценивались в Ингушетии, где местная такса составила 18 рублей. Тем временем в Липецкой области просили 23,3, а в Чечне — 25,6. Меньше трех десятков отдавало население Ставропольского края, Брянской и Тверской, Омской и Белгородской, а также Ярославской, Курской и Орловской областей, плюс Карачаево-Черкесия.

Ниже средней планки россияне тратили в Краснодарском крае и Калининградской области — по 48,85 и 47,78 рубля за километр соответственно. В эту же категорию включены Алтайский край и Оренбургская область — 44,77 и 35,8 «целковых».

Ранее портал «АвтоВзгляд» рассказывал, что доля китайских автомобилей в такси достигла 14% по итогам 2025 года.