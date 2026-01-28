В Госдуме предложили ввести ограничения стоимости поездок на такси в снегопад

Депутаты Государственной Думы начали работу над специальным механизмом. Его цель — не допустить взвинчивания цен агрегаторами такси выше разумных пределов в периоды пикового спроса, вызванного непогодой.

Депутаты подчеркивают, что полностью запретить повышение цен невозможно. Однако при этом можно принять меры, которые сделают тарифы более обоснованными и устранят элемент произвола. Законодатели считают, что в экстремальных условиях необходим прозрачный и социально ориентированный регулятор, который не только защитит потребителей от необоснованных расходов, но и учтет логику рыночного спроса, пишет «Парламентская газета».

Поводом для обсуждения такого механизма стал сильный снегопад, который прошелся по центральной России 27 января. В Москве и Подмосковье он вызвал девятибалльные пробки и сбои в работе общественного транспорта, что спровоцировало резкий скачок спроса на такси.

Ранее портал «АвтоВзгляд» рассказывал о том, что обеспокоенные сложившейся ситуацией столичные власти обратились к перевозчикам с просьбой снизить цены.