Дорожные инспекторы Москвы изъяли более 2,6 тыс. автомобилей такси за год

По итогам 2025 года инспекторы МАДИ (Московская административная дорожная инспекция) забрали у нечистых на руку таксистов 2,6 тыс. машин. В общей сложности эксперты осмотрели более 36 тыс. автомобилей.

Об этом в своем телеграм-канале сообщил московский департамент транспорта. В ведомстве уточнили, что автомобили с «шашечками» изымались, согласно статье 27.10 КоАП.

На сегодняшний день у нас могут легально работать таксисты, прошедшие аттестацию на знание города, а также действий в чрезвычайной ситуации и правил перевозки пассажиров. Водители должны своевременно проходить медицинские осмотры, плюс необходимо отслеживать техническую подготовку транспорта перед его выходом на линию. Нарушителям грозит штраф в размере от 3 до 50 тысяч рублей.

Инспекторы МАДИ делают все возможное, чтобы такси в Москве оставалось удобным и надежным, отметил заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов. По его словам, водители обязаны строго соблюдать правила перевозки.

Ранее портал «АвтоВзгляд» рассказывал, что из-за снегопада и пробок такси в Москве подорожало минимум в 3 раза.