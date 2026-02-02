Из-за морозов услуги такси в Москве подорожали минимум в 1,5 раза

Об этом сообщает РИА «Новости». По данным агентства, в 8.20 такси из Красногорска в Одинцово стоило вдвое дороже, если проводить параллель с обычными буднями без сильных морозов. В то же время за возможность добраться до центра Первопрестольной из поселка Мосрентген шоферы автомобилей с «шашечками» требовали в 1,7 раза больше, чем обычно.

Погодные катаклизмы в очередной раз прибавили таксистам клиентов, в результате чего прайсы и поднялись. Заказов было значительно больше, чем свободных машин, согласно уведомлению популярного приложения «Яндекс Go». В пресс-службе компании уже неоднократно заявляли, что в период пикового спроса и нехватки водителей в сервисе автоматически включаются повышенные коэффициенты на пассажирские перевозки.