В России скоро обнародуют полный список авто, подходящих для работы в такси

По словам главы Минпромторга Антона Алиханова, чиновники могут представить вышеупомянутый документ широкой общественности в нашей стране уже в ближайшие недели. Как сообщает РИА «Новости», министр поделился своим мнением в кулуарах выставки «Иннопром. Саудовская Аравия».
Г-н Алиханов также уточнил, что на сегодняшний день список не просто готов, а даже согласован с первым зампредседателя правительства Денисом Мантуровым.
Напомним, в начале февраля письмо с просьбой в короткие сроки опубликовать итоговый перечень автомобилей, допущенных к пассажирским перевозкам, министру направил Общественный совет по развитию такси.
Ранее портал «АвтоВзгляд» рассказывал, что из-за нововведений легальный рынок пассажирских перевозок к 2030 году могут покинуть 500 тыс. российских таксистов.