В России скоро обнародуют полный список авто, подходящих для работы в такси

Минпромторг анонсировал скорую публикацию полного списка локализованных автомобилей, на которых в нашей стране разрешат работать в сервисах такси. Новые правила для них в большинстве случаев начнут действовать с марта текущего года.

Перечень составлен с учетом требований закона о локализации

По словам главы Минпромторга Антона Алиханова, чиновники могут представить вышеупомянутый документ широкой общественности в нашей стране уже в ближайшие недели. Как сообщает РИА «Новости», министр поделился своим мнением в кулуарах выставки «Иннопром. Саудовская Аравия».

Г-н Алиханов также уточнил, что на сегодняшний день список не просто готов, а даже согласован с первым зампредседателя правительства Денисом Мантуровым.

Напомним, в начале февраля письмо с просьбой в короткие сроки опубликовать итоговый перечень автомобилей, допущенных к пассажирским перевозкам, министру направил Общественный совет по развитию такси.

Ранее портал «АвтоВзгляд» рассказывал, что из-за нововведений легальный рынок пассажирских перевозок к 2030 году могут покинуть 500 тыс. российских таксистов.