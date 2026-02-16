Названы самые популярные автомобили такси в Москве

В начале текущего года наиболее распространенными в столичном такси признаны автомобили с шильдиками Kia, Hyundai и Chery. На долю «корейцев» пришлось 16,1% и 11,2% соответственно. В свою очередь, китайская марка, замыкающая тройку лидеров, отвоевала себе 10,7%.

Такими цифрами в своем телеграм-канале поделилось «Национальное агентство промышленной информации» (НАПИ). Согласно подсчетам экспертов, в первую десятку также вошли Volkswagen и Skoda, Haval и Geely. Ближе к концу рейтинга расположились BAIC, Belgee и «Москвич». В общей сложности перечисленные марки откусили себе 82,5% таксопарка Первопрестольной.

Кстати, более 40% занимают автомобили с шашечками, сошедшие с конвейера меньше трех лет назад. Подразумевается 38 тыс. машин из 89,5 тыс. с действующим разрешением на пассажирские перевозки. В возрастную категорию от четырех до шести лет включили 29,2% или 26,1 тыс. авто. Следующая планка в семь-десять лет — уже 20,5% или 18,4 тыс. экземпляров. И, наконец, еще 7,8% или 7 тыс. попали в список автомобилей старше 10 лет.

