Весной в России запустят новый сервис такси

В марте в нашей стране заработает еще один сервис для заказа такси, ориентированный на тех, кому просто нужна машина для поездки. Проект получил название Fasten.

Он появится более чем в 300 городах

Об этом сообщает пресс-служба «Яндекса», которому и принадлежит новый сервис. Для него предусмотрено отдельное мобильное приложение, уже на старте софт смогут опробовать жители более трех сотен российских городов.

Создатели Fasten выбрали в качестве целевой аудитории молодежь, нуждающуюся в поездках по городу в течение дня. Ожидается, что доступный ценник позволит соответствующим клиентам чаще разъезжать по своим повседневным делам.

Также пользователям будет доступен вариант совместной поездки, позволящий разделить ее стоимость со случайным попутчиком. Еще предусмотрены средняя, повышенная и представительская категория. Кроме того, можно рассчитывать на опции для пассажиров с детьми, животными и габаритным багажом.

