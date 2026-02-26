Правительство РФ получило полный список машин для работы в такси

Представители Минпромторга направили кабмину полный перечень локализованных автомобилей, которые смогут трудиться у нас в качестве такси. В том числе в документах фигурирует китайский бренд Haval, собирающий свои кроссоверы и внедорожники под Тулой.

Об этом сообщает агентство ТАСС, ссылаясь на заявление главы Минпромторга Антона Алиханова. По его словам, полный «белый» список конкретных моделей могут рассмотреть и утвердить в правительстве в ближайшее время.

Первичную версию ведомство обнародовало в начале октября прошлого года. Тогда выяснилось, что требованиям нового закона о локализации такси, вступающего в силу в большинстве российских регионов с 1 марта 2026 года, соответствуют два десятка моделей, которые производят LADA, УАЗ, «Москвич», а также Voyah, Sollers и Evolute.

Позже стало известно, что к перечисленным маркам планируют добавить Haval, Tenet и продукцию калининградского «Автотора». Финальный список должны обнародовать ближе к началу весны, возможны дополнения по мере выполнения автопроизводителями условий по локализации и специальным инвестиционным контрактам.

Ранее портал «АвтоВзгляд» рассказывал, что новым автомобилям Volga тоже разрешат работать в такси.