В Госдуме нашли способ борьбы с завышенными ценами на такси

Нововведения призваны ограничить жадность агрегаторов

Для сдерживания цен на такси в нашей стране нужно расширить полномочия Федеральной антимонопольной службы (ФАС). Агрегаторы повышают стоимость поездок при каждом удобном случае, поэтому даже при динамическом ценообразовании необходимо ввести верхнюю границу.

Анатолий Белецкий

Об этом в беседе с интернет-изданием News.ru рассказал депутат Госдумы, председатель партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов. По его словам, поездки на такси в России не должны превращаться в роскошь, но на данный момент тарифного потолка у соответствующих сервисов не существует. В результате при заказе машин с шашечками население вынуждено переплачивать в часы пик, снегопад, жару, дождь и праздничные дни.

Согласно инициативе парламентария и представителей его фракции, возможности ФАС нужно расширить таким образом, чтобы при любом резком ценовом скачке ведомство могло возвращать прайс-листы к адекватным значениям. И только потом начинать разбирательство, касающееся причин повышения стоимости на пассажирские перевозки.

Ранее портал «АвтоВзгляд» рассказывал, что правительство РФ получило полный список машин для работы в такси.

