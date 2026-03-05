В России расширили список автомобилей для такси

Минпромторг обнародовал новую версию списка автомобилей, которым позволят работать в России в качестве такси, согласно закону о локализации транспорта в сфере пассажирских перевозок. На сегодняшний день можно рассчитывать на 22 модели, из обоймы выпали УАЗ «Хантер» и «Патриот».

Благодаря корректировкам в перечне появились новейшие кроссоверы «Москвич» М70 и М90, а также электрический паркетник Umo 5, созданный при участии «Яндекса». Кстати, «пятерку» поставили на конвейер того же столичного завода, что и упомянутые паркетники. А что касается Sollers, то к работе в такси допустили SP7 и SF1.

Еще власти позволят получить шашечки LADA Granta, Iskra, Largus, а также Vesta и Aura. Компанию им составят внедорожники Niva Legend и Travel. Не будем забывать про кроссоверы Evolute i-Joy, i-Sky и i-Space, плюс «вседорожники» Voyah Free вкупе с родственными седанами Passion и минивэнами Dream. По-прежнему в перечне упомянуты «Москвич 3», его электрическая версия, габаритная флагманская «восьмерка» и «шестерка» в кузове лифтбэк.

Представители Миннпромторга пояснили, что список будет дополняться. В него планируют внести кроссоверы Haval Jolion, F7, F7x и Tenet T7. Аналогичное будущее пророчат возрожденной линейке Volga.