В России вдвое выросла доля самозанятых таксистов

В начале весны в нашей стране насчитывалось порядка 281 тыс. самозанятых водителей легкового такси. По итогам 2025-го доля таких шоферов за год увеличилась в два раза.

К марту их количество превысило 280 тыс. человек

Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на данные ситуационно-информационного центра Минтранса. Вышеупомянутые цифры соответствуют 20% всех машин, которые попали в Федеральную государственную информационную систему (ФГИС) «Такси».

В большинстве российских регионов трудится от 20 до 30% таксистов в статусе самозанятого. Максимальным показателем в 92% может похвастать ДНР, на один процент отстает Запорожская область, а тройку лидеров с 86% замыкает Ненецкий АО.

Кстати, 5% от общего числа самозанятых водителей такси составили женщины, в отрасли их насчитывается 12 тыс. В Краснодарском крае пассажирскими перевозками занимаются около 1,5 тыс., что выводит регион на первое место по числу девушек-шоферов.

