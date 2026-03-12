До конца весны в список автомобилей для такси войдут еще 7 моделей

До начала летнего сезона в России ожидается очередное обновление перечня автомобилей, соответствующих требованиям закона о локализации такси. В него включат еще как минимум семь моделей.

Как сообщает «Коммерсантъ», ссылаясь на данные инсайдеров, уже в марте для пассажирских перевозок в нашей стране разрешат использоваться популярные кроссоверы Haval Jolion, F7 и F7x. Им составит компанию клон паркетника Chery Tiggo 7L, нынче известный как Tenet T7. А в апреле-мае дело должно дойти до автомобилей новоиспеченной отечественной марки Jeland. С таким шильдиком у нас теперь будут штамповать Jaecoo J6, J7 и Omoda C5.

Позже упомянутый перечень имеет все шансы пополниться локализованным на калининградском «Автоторе» Jetour Dashing, а затем и прописавшимися в Нижнем Новгороде кроссоверами и седаном возрожденного бренда Volga. Аналогичное будущее пророчат и отечественному электромобилю «Атом», который встанет на конвейер столичного завода «Москвич».

Ранее портал «АвтоВзгляд» рассказывал, что к работе в такси в России допустили 22 модели автомобилей.