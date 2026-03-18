Россиянам рассказали, в каких регионах страны таксисты лучше всего знают ПДД

Рейтинг субъектов Российской Федерации по уровню знаний Правил дорожного движения у водителей такси возглавила Новосибирская область. Лидерство региону обеспечил средний балл 18,89, тогда как максимально возможный результат составлял 20 баллов.

Об этом сообщают «Известия», ссылаясь на данные Общественного совета по развитию такси. Вторую позицию в рейтинге заняли Санкт-Петербург вместе с Ленинградской областью, набравшие 18,37 балла. Замыкает тройку лидеров Тюменская область с показателем 18,2 балла. Далее следуют Тамбовская область (18,15) и Севастополь (17,75), которые также вошли в пятерку лучших.

Итоги были подведены в рамках всероссийского конкурса профессионального мастерства «Лучший водитель такси в России». Специалисты изучили результаты теоретических экзаменов, которые сдавали участники соревнований, начиная с 2018 года. Выборка охватила данные 48 регионов и включила 1992 индивидуальных результата.

В ходе испытаний водители отвечали на два десятка вопросов по ПДД, а также выполняли практические задания. Члены жюри оценивали манеру вождения, безаварийность и аккуратность маневрирования. Средний балл для каждого субъекта вычислялся на основе суммы оценок всех его представителей, участвовавших в региональных этапах.