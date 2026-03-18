Россиянам рассказали, в каких регионах страны таксисты лучше всего знают ПДД

Об этом сообщают «Известия», ссылаясь на данные Общественного совета по развитию такси. Вторую позицию в рейтинге заняли Санкт-Петербург вместе с Ленинградской областью, набравшие 18,37 балла. Замыкает тройку лидеров Тюменская область с показателем 18,2 балла. Далее следуют Тамбовская область (18,15) и Севастополь (17,75), которые также вошли в пятерку лучших.
Итоги были подведены в рамках всероссийского конкурса профессионального мастерства «Лучший водитель такси в России». Специалисты изучили результаты теоретических экзаменов, которые сдавали участники соревнований, начиная с 2018 года. Выборка охватила данные 48 регионов и включила 1992 индивидуальных результата.
В ходе испытаний водители отвечали на два десятка вопросов по ПДД, а также выполняли практические задания. Члены жюри оценивали манеру вождения, безаварийность и аккуратность маневрирования. Средний балл для каждого субъекта вычислялся на основе суммы оценок всех его представителей, участвовавших в региональных этапах.