За российскими таксистами начнут следить через «ЭРА-ГЛОНАСС»

В нашей стране планируют контролировать состояние водителей такси с помощью государственной информационной системы «ЭРА-ГЛОНАСС». Она поможет выявляться усталость шоферов, ухудшение их самочувствия и нетипичное поведение.

Как сообщают «Известия», соответствующее соглашение подписали оператор системы и Общественный совет по развитию такси. Согласно документу, речь идет о совместной работе, направленной на развитие сервисов для таксомоторной отрасли.

В рамках сотрудничества предусмотрено внедрение передовых систем контроля стиля вождения, будут опробованы технологии мониторинга режима труда и отдыха водителей такси. Ожидается, что нововведения позволят сделать сферу пассажирских перевозок более безопасной, повысить прозрачность отрасли, а также снизить количество ДТП с участием автомобилей с шашечками, пояснил гендиректор АО «ГЛОНАСС» Алексей Райкевич.

Помимо всего прочего, планируется улучшить законодательство в области такси и навигационной деятельности. Подразумевается создание различных справок о состоянии российского рынка такси и возможностях навигационного оборудования.

Ранее портал «АвтоВзгляд» рассказывал, что в 2026 году в России появится более 1 млн новых автомобилей с «ЭРА-ГЛОНАСС».