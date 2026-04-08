Эксперт Эрдман рассказала, сколько в России прокатных и частных электросамокатов

Частные электросамокаты в России минимум вдвое превышают по численности прокатный флот, который составляет около полумиллиона устройств. Об этом в рамках круглого стола «МК» и портала «АвтоВзгляд» рассказала директор Ассоциации операторов микромобильности Ксения Эрдман.

По оценкам Ассоциации, основанным на данных дистрибьюторов и таможенных органов, в личном пользовании граждан находится от одного до двух миллионов электросамокатов. Получить абсолютно точную цифру по частному сектору по понятным причинам (отсутствие обязательной регистрации СИМ) невозможно. Равно как и статистику их поездок.

Что же касается прокатных самокатов, то за прошлый год россияне совершили почти 245 миллионов сессий. Анализ маршрутов показывает, что девять из десяти случаев выполняют сугубо транспортную функцию. Горожане в основном используют микромобильный транспорт не для катания по паркам или набережным, а для прагматичного перемещения из точки А в точку Б. Средняя дистанция такой поездки составляет около 3,5 км.

Эксперт выделяет несколько базовых сценариев применения электросамокатов. Первый связан с логистикой новых жилых кварталов, где инфраструктура не поспевает за строительством, а наземный транспорт ходит нестабильно. Второй же — характерен для центральных районов крупных городов: пользователи минуют пробки, проезжая две-четыре остановки быстрее, чем на автомобиле или автобусе.

Наблюдается и еще одна любопытная тенденция. Согласно данным банковского мониторинга транзакций, кикшеринговые поездки становятся более короткими, но при этом более частыми. В городах-миллионниках пользователи совершают по три-четыре сессии аренды в день, преодолевая один-три километра. Самокат заменяет пеший участок длинного маршрута, подтверждая устоявшуюся роль микромобильности как решения для первой и последней мили.

