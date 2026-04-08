Юрист Богданова объяснила, что делать, если вас сбили на электросамокате

Несмотря на закрепленный в правилах приоритет пешехода на тротуарах и в пешеходных зонах, наезды средств индивидуальной мобильности (СИМ) — в частности, электросамокатов — на людей происходят регулярно. Чтобы в дальнейшем получить компенсацию за вред, нанесенный здоровью и имуществу, важно четко соблюдать алгоритм. А что конкретно нужно делать, в ходе круглого стола «МК» и портала «АвтоВзгляд» объяснила юрист Светлана Богданова.

Так, первым и обязательным шагом является вызов экстренных служб по номеру 112. Прибывшие сотрудники полиции обязаны зафиксировать факт ДТП и причинения вреда. Если в результате инцидента повреждено личное имущество — например, одежда или гаджеты — это обстоятельство должно быть отдельно отражено в рапорте. Обратиться за медицинской помощью необходимо в течение 24 часов, даже если травмы кажутся незначительными. Сделать это можно как дождавшись скорую на месте, так и самостоятельно посетив травмпункт.

На месте происшествия критически важно собрать максимум доказательств. Необходимо записать контактные данные очевидцев и водителя самоката, если он не скрылся. Юрист советует сразу перезвонить по полученному номеру, чтобы убедиться в его корректности, и по возможности обменяться паспортными данными. Далее следует провести фото- и видеофиксацию. Снимать нужно обстановку с разных ракурсов, собственные травмы, а главное — электросамокат: так, чтобы был отчетливо виден его идентификационный номер или QR-код.

Собранные документы станут основанием для компенсации. Необходимо сохранить все медицинские справки с описанием травм, диагнозом и периодом нетрудоспособности, а также бумаги, полученные от полиции и станции скорой помощи. Богданова отметила, что у крупных операторов кикшеринга, как правило, есть страховка. А если водитель скрылся, но он устроил ДТП на прокатном самокате, то виновника можно установить по времени и месту поездки через службу поддержки компании. Не запомнили ее? Постарайтесь вспомнить цвет устройства.

Если водитель управлял частным самокатом, то пострадавший вправе требовать возмещения напрямую с виновника. При добровольном отказе платить компенсацию взыскание расходов на лечение и ремонт имущества происходит в судебном порядке на основании ранее собранного пакета документов.

