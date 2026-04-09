Эксперт Эрдман объяснила, как вычисляют тех, кто передает аккаунты кикшеринга детям

Операторы кикшеринга в Москве используют систему Mos ID для блокировки доступа к электросамокатам несовершеннолетних. Технология верификации требует подтверждения личности взрослого пользователя, однако некоторые родители намеренно обходят ограничения, передавая свои аккаунты детям. Тем не менее штрафы их все же настигают.

Во время круглого стола «МК» и портала «АвтоВзгляд» директор Ассоциации операторов микромобильности Ксении Эрдман напомнила, что при выявлении факта передачи управления ребенку аккаунт взрослого нарушителя блокируется, и на него налагается штраф в размере 100 000 рублей.

Зафиксировать такое нарушение помогают городские камеры видеонаблюдения, которые умеют распознавать несовершеннолетних за рулем самоката. Причем, чтобы попасть в объектив, ребенку даже не нужно нарушать какие-либо другие правила. Кроме того, активно работают чат-боты операторов, куда неравнодушные граждане присылают фото и видео детей на средствах индивидуальной мобильности.

Что же касается вождения в нетрезвом виде, то с ним сложнее. Эрдман подчеркнула, что в таких случаях ответственность лежит исключительно на самом водителе, и перекладывать ее на бизнес или государство недопустимо. Технической возможности проверять состояние каждого арендатора у операторов нет. Однако в прошлом сезоне один из сервисов проводил эксперимент с когнитивным тестированием.

По выходным в центральных районах с большим числом баров для старта аренды требовалось решить простые числовые или графические задачки. При измененном сознании пройти такой тест довольно сложно. Пользователям, не справлявшимся с заданиями за отведенное число попыток, поездки запрещали. Тем не менее эксперт признала, что массовый контроль такими методами обеспечить невозможно.

Обеспечить непрерывное выявление правонарушений, по мнению главы ассоциации, способны только системы городской фото- и видеофиксации. Москва уже обладает необходимыми технологиями. Эрдман призвала другие регионы перенимать этот опыт и активнее внедрять автоматические средства контроля, чтобы совместными усилиями повысить безопасность всех участников дорожного движения.

