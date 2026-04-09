Эксперт Эрдман: «полностью запрещать прокатные электросамокаты очень опасно»

Запрещать использование прокатных электросамокатов в отдельных городах или даже целых регионах на самом деле очень опасно. А почему, директор Ассоциации операторов микромобильности Ксения Эрдман объяснила в ходе круглого стола «МК» и портала «АвтоВзгляд».

По ее словам, медийное поле устроено так, что новости о запретах и авариях распространяются мгновенно, в то время как штатная работа сервисов в сотне городов остается за кадром. Эрдман подчеркнула, что случаи приостановки деятельности кикшеринга можно пересчитать по пальцам, и говорить о критической ситуации в отрасли в целом не приходится.

Главная проблема, по мнению эксперта, кроется не столько в самих электросамокатах, сколько в организации парковочного пространства. Именно бардак со стоянками чаще всего вызывает раздражение горожан и властей. Однако жесткие ограничения могут привести к обратному эффекту: люди, интегрировавшие СИМ в свою повседневную жизнь, не откажутся от поездок, а купят частные устройства.

Переход на личный транспорт, в свою очередь, создает куда более серьезные риски. В отличие от прокатных самокатов, частные не имеют программных ограничений скорости и не подлежат контролю оператора. К тому же никто, кроме самого владельца, не следит за техническим состоянием устройства, что тоже может быть опасно.

Ситуацию в городах, где возникли трения с администрацией, Эрдман называет не запретом, а попыткой диалога. Операторы направили властям совместные письма с конкретными предложениями по урегулированию претензий к парковке. Представители бизнеса заинтересованы в сохранении присутствия на улицах.

Эксперт также отметила неожиданную реакцию жителей. После приостановки работы сервиса в одном из городов Подмосковья ей в мессенджеры хлынул поток сообщений от горожан с требованием вернуть самокаты. Люди, привыкшие к удобному транспорту, выражали недоумение и просили объяснить происходящее. Эрдман призвала недовольных граждан направлять запросы напрямую в администрации, чтобы чиновники увидели реальный общественный запрос на микромобильность.

Добавим, что посмотреть видеозапись круглого стола «МК» и портала «АвтоВзгляд», по мотивам которого подготовлен этот материал, можно здесь.