Раскрыты расходы российских таксистов на обслуживание машин

Российские таксисты, предпочитающие трудиться на личных автомобилях, вынуждены каждый месяц тратить до четверти доходов на обслуживание машины. Такова статистика, сформированная на основе анализа рынка пассажирских перевозок в двух столицах, Казани, Краснодаре и Сочи.

Об этом свидетельствуют результаты исследования онлайн-платформы Uremont, с которыми ознакомился портал «АвтоВзгляд». Эксперты составили выборку по тарифу «Комфорт», включив туда кроссоверы Chery Tiggo 7 Pro, Geely Atlas Pro, Belgee X70, а также седаны Hyundai Sonata, Kia Optima и K5.

Согласно подсчетам аналитиков, расходы таксистов на личные авто с шашечками могут доходить до 25% при средней зарплате в 100,9 тыс. рублей. За год пробег таких машин составляет от 60 до 80 тыс. км, что в среднем в три-четыре раза больше, чем у обычных водителей.

В случае автомобилей такси большего всего денег уходит на замену масла, фильтров и расходников. В среднем все перечисленные процедуры оцениваются в 15,6 тыс. рублей. За последний год каждый пятый таксист сталкивался с неисправностью, на устранение которой уходил заработок за неделю.