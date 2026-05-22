Таксопарки России призвали власти разрешить перевозки на Belgee и Solaris

Большая часть отечественных таксомоторных компаний уверена, что в России необходимо расширить одобренный правительством перечень автомобилей такси. Реестр предложили пополнить моделями отечественного бренда Solaris и белорусской марки Belgee.

Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на результаты опроса, проведенного Национальным советом такси (НСТ) среди сотни таксомоторных компаний. Помимо названных машин вышепроизводителей, респонденты захотели расширить перечень машин для работы в такси китайскими иномарками, сумевшими доказать свою эффективность в качестве автомобиля с шашечками.

На сегодняшний день только менее трети автопарка соответствует требованиям закона о локализации такси у 54% российских перевозчиков. Причем 74% опрошенных не готовы обновлять запасы одобренными машинами. В недостаточности ассортимента моделей в перечне для эффективной работы отрасли уверены 90%.

По мнению исполнительного директора НСТ Наталии Лозинской, сфера такси сейчас нуждается в поддержке. Отраслевая субсидия лизинга и налоговые преференции помогли бы снизить финансовую нагрузку на перевозчиков, отметила топ-менеджер.

