Таксопарки России призвали власти разрешить перевозки на Belgee и Solaris

Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на результаты опроса, проведенного Национальным советом такси (НСТ) среди сотни таксомоторных компаний. Помимо названных машин вышепроизводителей, респонденты захотели расширить перечень машин для работы в такси китайскими иномарками, сумевшими доказать свою эффективность в качестве автомобиля с шашечками.
На сегодняшний день только менее трети автопарка соответствует требованиям закона о локализации такси у 54% российских перевозчиков. Причем 74% опрошенных не готовы обновлять запасы одобренными машинами. В недостаточности ассортимента моделей в перечне для эффективной работы отрасли уверены 90%.
По мнению исполнительного директора НСТ Наталии Лозинской, сфера такси сейчас нуждается в поддержке. Отраслевая субсидия лизинга и налоговые преференции помогли бы снизить финансовую нагрузку на перевозчиков, отметила топ-менеджер.
Ранее портал «АвтоВзгляд» рассказывал, что общественники призвали включить автомобили Volga в перечень такси.