5

Таксопарки России призвали власти разрешить перевозки на Belgee и Solaris

На появление таких авто в белом списке надеется большинство перевозчиков

Большая часть отечественных таксомоторных компаний уверена, что в России необходимо расширить одобренный правительством перечень автомобилей такси. Реестр предложили пополнить моделями отечественного бренда Solaris и белорусской марки Belgee.

Поделиться
Автор
Анатолий Белецкий

Изображение Таксопарки России призвали власти разрешить перевозки на Belgee и Solaris

Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на результаты опроса, проведенного Национальным советом такси (НСТ) среди сотни таксомоторных компаний. Помимо названных машин вышепроизводителей, респонденты захотели расширить перечень машин для работы в такси китайскими иномарками, сумевшими доказать свою эффективность в качестве автомобиля с шашечками.

На сегодняшний день только менее трети автопарка соответствует требованиям закона о локализации такси у 54% российских перевозчиков. Причем 74% опрошенных не готовы обновлять запасы одобренными машинами. В недостаточности ассортимента моделей в перечне для эффективной работы отрасли уверены 90%.

По мнению исполнительного директора НСТ Наталии Лозинской, сфера такси сейчас нуждается в поддержке. Отраслевая субсидия лизинга и налоговые преференции помогли бы снизить финансовую нагрузку на перевозчиков, отметила топ-менеджер.

Ранее портал «АвтоВзгляд» рассказывал, что общественники призвали включить автомобили Volga в перечень такси.

Подпишитесь на канал "Автовзгляд"

Теги

Комментарии (0)

Аватар пользователя - отсутствует