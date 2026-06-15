Российские автомобили Senat будут работать в такси

В обозримой перспективе автомобили с шильдиком отечественного бренда Senat должны пополнить наши премиальные таксопарки. Фактически они представляют собой корпоративный сегмент, на который во многом и ориентирована новоиспеченная дочерняя структура известного российского автопроизводителя Aurus.

В интервью газете «Коммерсант» об этом рассказал глава «Сената» Андрей Панков. По его словам, компания продолжит расширять модельный ряд и углублять степень локализации своих машин. В будущем Senat 900 и 1000, дебютировавшие в рамках ПМЭФ-2026, должны прийти на смену одноклассникам, созданным глобальными марками.

Привычные зарубежные машины, которые трудятся у нас в качестве такси, имеют большие пробеги со всеми вытекающими сложностями. Кроме того, обслуживание иномарок затруднено из-за чрезмерно высокого ценника и необходимости использовать обходные технологии.

Senat пока не планирует выпускать гибриды с учетом консервативности сегмента. Ставка сделана исключительно на классические двигатели объемом не менее трех литров. Кстати, именно такие агрегаты получили упомянутые «девятисотый» и «тысячный», о которых ранее подробно писал портал «АвтоВзгляд».