Минпромторг расширил перечень автомобилей, допущенных до работы в такси

В России в очередной раз расширился список автомобилей, которые разрешено закупать для таксопарков. В общей сложности дело дошло до 27 моделей. На сей раз одобрение получил среднеразмерный кроссовер Jetour X70+, он же — X70 Plus. Производство налажено в Калининграде.

В список добавили еще одного локализованного «китайца»

Об этом сообщает РИА «Новости», ссылаясь на заявление Минпромторга РФ. Соответствующее распоряжение пока находится на подписи.

Пятиместный Jetour X70+ (на официальном русскоязычном сайте бренда модель называется именно так) собирают на калининградском «Автоторе», согласно условиям специального инвестиционного контракта (СПИК). Модель имеет высокий уровень локализации производства, превышающий 1500 баллов, отметили в упомянутом ведомстве.

Габариты кроссовера — 4724х1900х1720 мм. Дорожный просвет составляет 204 мм, багажник вмещает минимум 438 л. За движение отвечает 1,6-литровый бензиновый турбомотор, обеспечивающий отдачу 190 л.с. В роли трансмиссии выступает 7-дипазонный «робот», а привод может быть только передним. Цены стартуют с отметки 2 589 900 рублей.

Ранее портал «АвтоВзгляд» рассказывал, что российским автомобилям Senat разрешат трудиться в качестве такси. В белый список уже попали модели LADA, Sollers, Evolute, Voyah, «Москвич», Umo, Haval и Tenet.