Госдума просит допустить в такси все электромобили, а не только локализованные

В нашей стране предложили допустить электромобили к работе в такси без локализации производства. Уточняется, что нововведение направлено на обновление парка машин и снижение напряженности на топливном рынке страны.

В беседе с изданием News.ru об этом заявил депутат Госдумы от фракции КПРФ Георгий Камнев. По словам парламентария, соответствующая инициатива принадлежит ему и сенатору Айрату Гибатдинову.

В случае одобрения предложенных корректировок в законодательство «электрички» удастся использовать шире, а ассортимент автомобилей с шашечками станет разнообразнее, уверен г-н Каменев. Он считает, что в то же время должны снизиться цены на такси, а заодно и потребление бензина. Последнее на сегодняшний день особенно актуально в связи с антироссийскими санкциями и атаками на объекты российского ТЭК, отметил депутат.

В правительство также подготовлено обращение, предусматривающее отмену утилизационного сбора на электрокары, которые поставляют в РФ из-за рубежа. Ожидается, что такие меры позволят сделать батарейные модели доступнее и привлекательнее для россиян.