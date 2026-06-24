В России допустят к работе в такси кроссовер Jeland J6

Компактный отечественный кроссовер Jeland J6 обладает необходимыми качествами, позволяющими включить его в реестр такси. Процесс оформления документов, дающих возможность официально закрепить для «шестерки» статус автомобиля с шашечками, подходит к концу.

Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на Андрея Карагина, генерального директора компании «АГР Холдинг», занимающейся производством автомобилей Jeland. По словам топ-менеджера, кроссовер может похвастать приличным списком локализованных компонентов. Среди них блок управления кузовной электроникой, аккумулятор, топливный бак, а также выхлопная система, технические жидкости, телематика и комплекс «ГЛОНАСС».

В то же время идет подготовка к выпуску1,6-литрового мотора, включая блок и головку цилиндров, плюс системы курсовой устойчивости, руля с подушкой безопасности, «дворников», ремней безопасности и боковых «эйрбегов».

Производство кроссовера налажено в Санкт-Петербурге, Jeland J6 поставили на конвейер завода в Шушарах. Паркетник, являющийся перелицованным одноименным Jaecoo, доступен по цене от 2,3 млн рублей, ранее портал «АвтоВзгляд» подробнее расписал особенности этого SUV.