Стало известно, сколько российских таксистов могут работать в тени

Свыше 5 млн таксистов в нашей стране имеют возможность находиться вне правового поля. В серой зоне сейчас существует более 11 тыс. чатов и сообществ в соцсетях и мессенджерах, где водители-нелегалы предлагают свои услуги пассажирам. В общей сложности речь идет о 23 млн человек.

Об этом сообщает газета «Ведомости», ссылаясь на директора сервиса заказа такси «Максим» Максима Шушарина. По его словам, ощутимое количество самозанятых автомобилистов ушло в тень из-за высоких требований, продиктованных законом о такси. Из-за него появились регулярные медицинские и технические осмотры, реестр перевозчиков, а также необходимость иметь путевой лист, цветографическую схему на каждом автомобиле и шашечки.

Г-н Шушарин пояснил, что в большинстве случаев поездки на такси за пределами больших городов проходят в формате райдхейлинга. То есть частники работают на личных машинах, используя цифровые платформы. Такую категорию водителей топ-менеджер предложил отделить от профессиональных шоферов, переложив ответственность на агрегаторы.

Профильный законопроект уже подготовил зампредседателя комитета Госдумы по защите конкуренции Сергей Лисовский. Для согласования документа сформирована рабочая группа, куда включены представители МВД, Минтранса и Минздрава.