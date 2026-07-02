В Госдуме призвали обязать агрегаторов такси иметь авто с детскими креслами

В России предложили законодательно закрепить обязанность агрегаторов такси предоставлять пассажирам машины с детскими удерживающими устройствами, включая кресла. Их наличие должно быть не счастливым совпадением, а обычной частью сервиса.

В беседе с агентством ТАСС об этом заявил заместитель председателя комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Юрий Григорьев. По его словам, на сегодняшний день россияне нередко вынуждены выбирать между быстрой, но опасной поездкой с детьми на такси без специального кресла и долгим поиском нужной машины с шашечками, удерживающим устройством и завышенным ценником.

Таким образом сложившаяся практика оказалась для родителей совсем невыгодной, хотя вся наша страна стремится оказать семьям с детьми поддержку, отметил парламентарий.

Напомним, с 9 января 2026 года в России действуют новые штрафы за нарушение правил перевозки детей, установленные Правилами дорожного движения. Простые водители, то есть физические лица, должны платить по 5000 рублей, должностные — по 50 000, а юридические — по 200 000 «целковых».

Ранее портал «АвтоВзгляд» публиковал 11 обязательных правил при перевозке ребенка в авто и при пеших прогулках.