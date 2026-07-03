Эксперты объяснили, почему водители такси сегодня ищут клиентов в «серых» чатах

Более 5 миллионов водителей в 2026 году могут оказаться вне действия так называемого закона о такси. По оценке директора сервиса «Максим» Максима Шушарина, в социальных сетях и мессенджерах действует около 11 000 чатов и сообществ для заказа поездок. Их совокупная аудитория достигает 23 млн человек. Причина массового ухода «извозчиков» в тень — непомерная нагрузка: медосмотры, техосмотры, путевые листы, реестры, разрешения, особые требования к автомобилю. Как работает «серая» схема, чем, пользуясь ей, рискуют водитель и пассажир, выяснил портал «АвтоВзгляд».

Григорий Деденко, эксперт Финансового университета при Правительстве РФ, объясняет: частник хотел подработку, а получил маленький транспортный бизнес на кухонном столе. Легальный путь — оформить статус, попасть в реестр, привести автомобиль под требования, проходить медосмотры, заполнять путевые листы, оформлять страхование. «Серый» путь — написал, договорился, поехал, получил перевод. Пока риск проверки ниже, чем ощущаемая цена легализации, часть водителей будет выбирать короткую дорогу.

— Эти цифры надо читать без истерики, но и без снисходительной усмешки, потому что оценку дает участник рынка, а не государственная перепись нелегальных таксистов. Но даже после такой поправки масштаб не похож на шум в одном районном канале. Это параллельный слой перевозок. Тонкий на бумаге, плотный на дороге, — уверен Деденко.

К бумажной нагрузке добавилась экономика. Комиссия агрегатора, расходы на страхование, требования к машине, возможность самому назначать цену — все это толкает водителя в «серую» зону. С 1 марта 2026 года для новых включений автомобилей в реестр такси действуют требования локализации. Барьер стал выше. Для частника — еще один повод сказать: «Пока поезжу без приложения».

— При этом, — подчеркивает эксперт, — у водителя из «серого» чата набор рисков шире, чем кажется на старте. Самый простой сценарий — инспектор квалифицирует поездку по ч. 2.1 ст. 12.3 КоАП: перевозка пассажиров без разрешения на такси. За это грозит штраф в 5000 рублей. Если поездки регулярные и платные, речь может идти о предпринимательской деятельности без лицензии — ч. 1 ст. 14.1.2 КоАП дает, за что полагается штраф в50 000рублей для граждан, 100 000 для ИП, 400 000 для юрлиц. При повторном нарушении гражданин заплатит 50 000, а его авто конфискуют.

Отдельно идут сопутствующие нарушения. Нет документов — 500 рублей по статье 12.3 КоАП. Нет предрейсового медосмотра — 3000 по статье 12.31.1 КоАП. Нет технического контроля — еще 3000. Машина используется как такси без цветографической схемы — 3000 по статье 11.14.1 КоАП.

И крайний сценарий для рядового водителя из районного чата, но не фантастика для организатора крупной схемы — ст. 171 УК РФ. Если речь идет об организованной группе, наказание жестче: штрафы, принудительные работы, лишение свободы до пяти лет, — предупреждает собеседник «АвтоВзгляда».

Пассажир в сером чате обычно думает о стоимости поездки, а юридическая «цена» всплывает позже. Если произошло ДТП, легальное такси имеет страховой контур перевозчика по закону № 67-ФЗ. В «серой» поездке пассажир остается только с обычным ОСАГО владельца автомобиля. Если водитель исчез с багажом, изменил цену или не приехал — пассажиру почти не к кому идти. Администратор чата скажет, что он «только площадка».

Дмитрий Смирнов, заместитель генерального директора СК «Двадцать первый век» уточняет, что отказать пострадавшей стороне в выплате при выявлении, что виновник ДТП — такси, невозможно. Однако лимит выплаты по полису ОСАГО существенно ниже, чем по полису обязательной ответственности перевозчика (ОСГОП).

— Для обеспечения своей защиты пассажирам лучше пользоваться официальными сервисами, а в случае использования «левых» чатов уточнять у водителя о наличии полиса ОСАГО. Что касается ответственности водителей такси, то при отсутствии полиса «автогражданки» они автоматически берут на себя риски. При ДТП, в котором пострадает пассажир, возмещать вред его жизни и здоровью придется самому водителю, а в некоторых обстоятельствах и таксопарку, — подчеркивает специалист.