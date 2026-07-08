В России разрешат работать в такси новинкам Jetour, Tenet, Omoda и Jeland

Об этом сообщает информационное агентство ТАСС, ссылаясь на заявление Минпромторга. Теперь соответствующим автомобилям предстоит пройти через финальное утверждение, после чего на официальном интернет-портале правовой информации появится распоряжение правительства.
В зависимости от комплектации и модификации количество баллов локализации у одной модели может варьироваться, напомнили в ведомстве. При принятии решения о внесении в реестр легкового такси конкретной машины нужно убедиться, что она набирает 1500 баллов и более без учета НИОКР (научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы). В качестве дополнительного условия — не менее 10 млрд рублей вложений в производство за последние пару лет.
Ранее портал «АвтоВзгляд» рассказывал, сколько российских таксистов могут работать в тени. Самозанятым водителям призвали присвоить отдельный статус.