С начала года москвичи вопользовались такси 180 млн раз

В Москве и Подмосковье сохраняется высокий спрос на услуги таксистов. За первую половину 2026-го москвичи и гости столицы совершили почти 180 млн поездок. По отношению к прошлому году показатели остаются стабильными.

Статистикой в своем канале в национальном мессенджере «Макс» поделился московский департамент транспорта, ссылаясь на заместителя мэра столицы Максима Ликсутова. Оказалось, что в Первопрестольной и окрестностях любят автомобили с шашечками по нескольким причинам.

Во-первых, парк такси постоянно обновляется. Средний возраст более 205 тыс. машин лишь слегка превышает три года. Во-вторых, сервисы идут в ногу со временем. С водителем легко связаться, а также отследить собственный маршрут или поделиться им с друзьями или родственниками.

Замыкают же топ-3 приемлимые тарифы и опции, предусмотренные для разных категорий пассажиров. И не будем забывать про мастерство самих шоферов, которым помогает оттачивать и повышать навыки обязательная аттестация.