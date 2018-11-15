Компания «Роснефть» получила золотую звезду премии «Товар года» за фирменное топливо Pulsar

В третьем квартале этого года нефтяная компания завершила масштабный проект по развитию топливного портфеля, который обеспечил присутствие фирменного топлива Pulsar 95 и Pulsar 92 на 960 автозаправочных станциях в 27 регионах России, от Санкт-Петербурга до Дальнего Востока. Кроме того, Компания «Роснефть» выпустила на российский рынок новое высокооктановое топливо Pulsar 100, которое уже реализуется на заправочных станциях Компании в московском регионе.

Уникальность топлива Pulsar заключается в том, что в нем содержится большое количество высококачественных компонентов, предотвращающих образование отложений, которые могут привести к потере мощности, увеличению расхода топлива и вибрации двигателя. Pulsar обеспечивает чистоту топливной системы в процессе работы двигателя. Для примера: при переходе с обычного бензина АИ-95 на Pulsar 95 уже после 60 часов работы удаляется до 58 % отложений на впускных клапанах двигателя. Кроме того, Pulsar сокращает расходы автовладельцев на бензин: при его использовании снижается эксплуатационный расход бензина, что позволяет проехать дополнительные километры на одном полном топливном баке.

Новое высокооктановое топливо Pulsar-100 специально разработано для современных высокофорсированных двигателей с прямым впрыском топлива. Новый премиальный продукт стал официальным топливом Российской серии кольцевых гонок и гоночной команды LADA Sport ROSNEFT. Автомобили всех пяти классов серии используют исключительно бензин НК «Роснефть» с октановым числом 100.

Торжественная церемония вручения наград — это финал сводного рейтинга лучших товаров за год, за которым наблюдают сотни тысяч телезрителей. В этом году гостями торжества стали более 400 представителей крупнейших российских и зарубежных компаний-производителей, торговых сетей, банковских структур, органов государственного управления. Среди награжденных — компания «Роснефть», которая в этом году представила в России инновационное топливо — Pulsar 100.

Премия «Товар года» была учреждена Национальной Торговой Ассоциацией в 1998 году и проводится при поддержке Московской Международной Бизнес Ассоциации, Торгово-промышленной палаты РФ и Правительства Москвы. Ежегодно награда присуждается наиболее популярным товарам в различных категориях. Победа в этом конкурсе — знак престижа компании и убедительное признание ее продукции потребителем. ПАО НК «Роснефть» — крупнейшая публичная нефтегазовая корпорация мира и лидер инноваций в российской нефтегазовой отрасли.

Фирменное топливо Pulsar — это результат реализации масштабной программы НК «Роснефть» по модернизации собственных нефтеперерабатывающих мощностей и нефтебазового хозяйства, направленной, в первую очередь, на повышение потребительских качеств моторных топлив.

Золотая звезда премии «Товар года» за Pulsar — это лучшее подтверждение доверия клиентов к высококачественному инновационному продукту Компании «Роснефть».