Самые популярные маршруты москвичей на такси в 2018 году

Фото: АвтоВзгляд
Любопытное исследование провели представители популярного российского сервиса такси, выяснив самые востребованные маршруты пассажиров автомобилей с шашечками. Надо признать, конечные точки клиентов вызывают вопросы.
Ефим Розкин

Он-лайн агрегатор такси «Ситимобил» проанализировал, куда чаще всего в 2018 году ездили на «таксомоторах» жители и гости столицы.

Догадаться не сложно, что самыми популярными локациями стали торговые комплексы и гипермаркеты.

На втором месте по востребованности такси стал Киевский вокзал. Далее среди конечных остановок идут станции метро Алтуфьево, Ховрино и Речной вокзал.

А замыкает ТОП-10 мест-отправлений подмосковный город Химки. Вероятно, в Мытищи и прочие Одинцово люди по-прежнему предпочитают добираться на «собаках».

кризис, безопасность дорожного движения, дорога, трасса, такси
9 января 2019
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