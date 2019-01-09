Самые популярные маршруты москвичей на такси в 2018 году

Он-лайн агрегатор такси «Ситимобил» проанализировал, куда чаще всего в 2018 году ездили на «таксомоторах» жители и гости столицы.

Догадаться не сложно, что самыми популярными локациями стали торговые комплексы и гипермаркеты.

На втором месте по востребованности такси стал Киевский вокзал. Далее среди конечных остановок идут станции метро Алтуфьево, Ховрино и Речной вокзал.

А замыкает ТОП-10 мест-отправлений подмосковный город Химки. Вероятно, в Мытищи и прочие Одинцово люди по-прежнему предпочитают добираться на «собаках».