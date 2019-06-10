Бензин на АЗС подорожал одновременно в 70 регионах

По мнению вице-премьера Дмитрия Козака, «до конца года рост стоимости не должен превышать текущих темпов». Иными словами, в среднем бензин будет дорожать ежемесячно на 0,2%.

Как рассказал порталу «АвтоВзгляд» директор Центра исследований проблем реальной экономики (ЦИПРЭ) при РЭУ им. Г. В. Плеханова Андрей Быстров, «ситуация на топливном рынке отражает действующее соглашение между правительством и крупными нефтяными компаниями о сдерживании цен на топливо в рознице».

А как обстоят дела с дизельным топливом? Независимые эксперты уверены, что «солярка» сохранит свои цены на потребительском рынке. А в ряде регионов даже подешевеет.