BMW жестко жарит Ferrari на тему секса

А для тех, кто все-таки не в курсе, напомним, что известный дизайнер Philipp Plein на своей страничке в Instagram выложил россыпь фото- и видеороликов, посвященной новой коллекции кроссовок. Впрочем, спортивную обувь мало кто заметил в этих публикациях — все внимание миллионной аудитории привлекли роскошные красотки в бикини и на каблуках, пытающиеся помыть с помощью шланга, ведра и пены то ли себя, то ли стоящие рядом автомобили. И не абы какие, а находящиеся в собственности Филиппа Rolls-Royce, Lamborghini и Ferrari.
Но как же можно осквернять красоту железных форм изгибами женских тел? Это же уму не постижимо! Вероятно, именно так и подумали представители итальянской Ferrari, потребовавшие модельера удалить эротические посты из аккаунта. Правда, в ответ получили новую публикацию с комментариями из серии: «Не шантажируйте меня за фото моей собственной Ferrari на моей собственной странице в соцсетях». А еще Пляйн, приобретающий автомобили итальянской марки уже более 10 лет, не без сарказма добавил: «Может вообще отберете у меня машину»?