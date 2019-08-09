BMW жестко жарит Ferrari на тему секса

Фото: Instagram
Пожалуй, только глухой не слышал о том, как адвокаты итальянской Ferrari решили засудить знаменитого модельера Филиппа Пляйна за пикантные публикации в Инстаграме, якобы порочащие репутацию легендарного автобренда. История получила продолжение.
Ефим Розкин

А для тех, кто все-таки не в курсе, напомним, что известный дизайнер Philipp Plein на своей страничке в Instagram выложил россыпь фото- и видеороликов, посвященной новой коллекции кроссовок. Впрочем, спортивную обувь мало кто заметил в этих публикациях — все внимание миллионной аудитории привлекли роскошные красотки в бикини и на каблуках, пытающиеся помыть с помощью шланга, ведра и пены то ли себя, то ли стоящие рядом автомобили. И не абы какие, а находящиеся в собственности Филиппа Rolls-Royce, Lamborghini и Ferrari.

Но как же можно осквернять красоту железных форм изгибами женских тел? Это же уму не постижимо! Вероятно, именно так и подумали представители итальянской Ferrari, потребовавшие модельера удалить эротические посты из аккаунта. Правда, в ответ получили новую публикацию с комментариями из серии: «Не шантажируйте меня за фото моей собственной Ferrari на моей собственной странице в соцсетях». А еще Пляйн, приобретающий автомобили итальянской марки уже более 10 лет, не без сарказма добавил: «Может вообще отберете у меня машину»?

Фото: АвтоВзгляд

Независимые эксперты считают, что не стоит связывать позывы итальянцев с их чрезмерной толерантностью и политкорректностью. И уж тем более с желанием «хайпануть». Дело в том, что исключительными правами на использование товарных знаков Ferrari для продвижения спортивной обуви сегодня обладает бренд Puma. И в этой связи дело до суда действительно может дойти.

Другой вопрос — доказать неправомерность использования зарегистрированного знака для продажи кроссовок другой марки. К тому же, как все понимают, подобные посты Philipp Plein сделал в большей степени забавы ради и привлечения кликов для. И, наконец, в кадре его собственный автомобиль. Да что уж там: и кеды тоже его — шоу-мен мог снять их, поставить на авто, а потом снова надеть!

А если без шуток, то шумиха вызвала интерес и у других автопроизводителей. К примеру, в BMW не упустили возможности «потроллить» Ferrari, добавив к тысячам комментариев в Инстаграме и свой. Баварцы поддержали иронию Пляйна, предложив ему присмотреться к BMW i8, которую не просто можно, а даже нужно снимать и так, и этак: мокрые красотки в сочных ракурсах и активность подписчиков только приветствуются!

Правда, спустя некоторое время комментарий, успевший за короткий срок собрать десятки тысяч «лайков», пропал. Видимо, немцы все же решили не вступать в конфликт интересов, либо взяли тайм-аут перед новой «хайп-атакой». А что — глядишь, и через пару дней у герра Пляйна в Инстаграме появится та самая BMW i8, подаренная модельеру баварцами за добровольно сданный в утиль Ferrari.

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9 августа 2019
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