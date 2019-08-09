BMW жестко жарит Ferrari на тему секса

Независимые эксперты считают, что не стоит связывать позывы итальянцев с их чрезмерной толерантностью и политкорректностью. И уж тем более с желанием «хайпануть». Дело в том, что исключительными правами на использование товарных знаков Ferrari для продвижения спортивной обуви сегодня обладает бренд Puma. И в этой связи дело до суда действительно может дойти.

Другой вопрос — доказать неправомерность использования зарегистрированного знака для продажи кроссовок другой марки. К тому же, как все понимают, подобные посты Philipp Plein сделал в большей степени забавы ради и привлечения кликов для. И, наконец, в кадре его собственный автомобиль. Да что уж там: и кеды тоже его — шоу-мен мог снять их, поставить на авто, а потом снова надеть!

А если без шуток, то шумиха вызвала интерес и у других автопроизводителей. К примеру, в BMW не упустили возможности «потроллить» Ferrari, добавив к тысячам комментариев в Инстаграме и свой. Баварцы поддержали иронию Пляйна, предложив ему присмотреться к BMW i8, которую не просто можно, а даже нужно снимать и так, и этак: мокрые красотки в сочных ракурсах и активность подписчиков только приветствуются!

Правда, спустя некоторое время комментарий, успевший за короткий срок собрать десятки тысяч «лайков», пропал. Видимо, немцы все же решили не вступать в конфликт интересов, либо взяли тайм-аут перед новой «хайп-атакой». А что — глядишь, и через пару дней у герра Пляйна в Инстаграме появится та самая BMW i8, подаренная модельеру баварцами за добровольно сданный в утиль Ferrari.